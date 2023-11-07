Влюбленная девушка набила имя бойфренда на лбу: как она выглядит (видео)

Женщина прибегла к довольно отчаянному шагу в попытке доказать свою безумную любовь.

Тиктокер Ана Стансковски, имеющая на теле много татуировок, теперь набила на лбу имя своего парня — Кевин.

Процесс она обнародовала в Сети.

Хотя незнакомцы в Интернете сказали ей, что она пожалеет о чернилах, она заверила, что влюблена и никогда не пожалеет о своем решении.

"Все говорили мне: "Я пожалею об этом". Но всякий раз, когда я смотрю в зеркало, я в восторге. Я влюблена в татуировку и люблю своего парня", — ответила она.

Ана также убеждена, что каждый должен сделать себе татуировку с именем своей второй половинки.

"Я думаю, если ты действительно любишь кого-то, ты должен показать это. Ты должен это доказать. Если ваша девушка не хочет татуировку с вашим именем на своем лице, вам просто нужно найти себе новую девушку", — добавила она.

Девушка также заявила, что не боится, что Кевин может когда-нибудь порвать с ней.

"Я не знаю, почему люди думают, что сделать такую большую татуировку на лице — это большое дело", — сказала она. "А что, если мы разойдемся? Мне просто придется найти себе другого Кевина. Я шучу. Мы никогда не расстанемся".

Однако люди в комментариях высказали другое мнение.

Милая, есть много других способов показать свою любовь

Жду татуировку о разрыве отношений

Тем не менее, некоторые пользователи уверены, что она притворяется, и все это тщательно продуманная шутка TikTok. Впрочем, Ана настаивает, что это правда, и поделилась видео, в котором утверждает, что была в ресторане с чернилами на лбу.

"Да, это реально", – сказала она. "Я не сказала маме. Думаю, она немного испугается. Но у меня так много татуировок, что это не имеет большого значения".

Напомним, в Тернопольской области женщина вылила ведро фекалий на полицию. Она требовала, чтобы правоохранители ушли из ее двора.

Читайте также: