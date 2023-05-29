Влюбленное трио откровенно рассказало о сексе, ревности и быте (фото)

Они вместе уже больше двух лет.

Американцы Алана, Кевин и Меган, которые любят друг друга и два года вместе, откровенно рассказали о своей совместной жизни.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Непривычные влюбленные заявили, что они никогда не завидуют, не ревнуют и наслаждаются сексом втроем.

Алана и Кевин были моногамной парой, желавшей оживить свои отношения, прежде чем встретили Меган в приложении для знакомств. Дуэт быстро превратился в трио.

"Сначала мы просто искали что-то веселое, ничего слишком серьезного, но после разговора с Меган и знакомства с ней все захотели сделать это постоянным", — поделилась Алана.

Алана, Кевин и Меган / Фото: instagram.com/campthrouple

Теперь эта группа все делает втроем – от еды до сна и даже собирается вместе купить дом.

"Мы спим в одной кровати, ходим на свидание и хотим вместе купить дом – наши отношения такие же, как и любые другие", – сказали они.

Свидание – это также трехстороннее дело с просмотрами фильмов, ужинами в ресторанах и посещениями новых мест.

А когда они возвращаются домой, все их сексуальные желания исполняются.

"Я и Меган бисексуальны, поэтому эта динамика отношений позволяет нам в полной мере ощутить обе наши сексуальные предпочтения", — добавила она.

Алана, Кевин и Меган / Фото: instagram.com/campthrouple

Трио стало вирусным на TikTok, набрав четыре миллиона подписчиков после того, как они дали пользователям возможность подсмотреть сквозь замочную скважину на внутреннюю работу их отношений.

Алана, Кевин и Меган говорят, что их отношения ничем не отличаются от "нормальных", и ревность никогда не становится проблемой.

"Честно говоря, для нас отношения втроем ничем не отличаются от традиционных моногамных. Мы вообще не чувствуем ревности, мы все просто стараемся уделять равное внимание каждому партнеру. Один из главных плюсов в том, что любви и поддержки стало больше вдвое", — сказали они.

Несмотря на кучу любви и поддержки со стороны друзей и семьи, они все же сталкиваются с теми, кто воспринимает ситуацию не столь положительно.

Алана объяснила: "Мы понимаем, что у каждого есть своя система убеждений и свой жизненный путь, поэтому даже негатив мы всегда стараемся встречать с любовью и не позволяем этому влиять на то, как мы действуем или реагируем. Мы просто хотим, чтобы люди знали, что существуют разные типы отношений и формы любви".

Алана, Кевин и Меган / Фото: instagram.com/campthrouple

Трио также хочет создать среду, свободную от суждений, чтобы люди могли самовыражаться.

Напомним, женщина ушла от мужа к своей новой любовнице-лесбиянке после "сексуального пробуждения". Впрочем, впоследствии она использовала сперму бывшего, чтобы родить ребенка своей девушке. Теперь они живут втроем и воспитывают вместе троих детей.

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