Влюбленные отменили свадьбу, стали священником и монахиней: почему они так решили

Перед свадьбой пара все упразднила, чтобы кардинально изменить свою жизнь.

Пара из Италии, которая вместе прожила 10 лет, отменила свою свадьбу, чтобы служить Богу. Мужчина решил стать священником, а его любимая – монахиней.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Итальянская пара Анджело Рагоста и Мария Джузеппина были вместе почти десять лет, но незадолго до свадьбы они решили развестись и служить Богу.

Анджело рассказал, что он со своей любимой планировали жениться: все было готово к свадьбе и мужчина подыскивал дом. Однако возлюбленная решила покинуть Анджело и пойти в монастырь в Неаполе, где стала монахиней.

Женщина покинула жениха и пошла в монастырь. / Фото: mirror.co.uk

После этого мужчина пытался встречаться с другими женщинами и устроился на работу, однако он утверждает, что ему чего-то постоянно не хватало.

"Пока однажды вечером в Тоскане, после вечерней молитвы, я не задал Богу судьбоносный вопрос: "Но зачем я на земле? Чего Ты хочешь от меня?". Я наугад открыл Библию и увидел там цитату: "Слово Господне было ко мне: "Прежде, чем я образовал тебя в утробе, я знал тебя. Прежде чем ты вышел на свет, я освятил тебя" ( Иер 1,4-5)", - вспоминает священник.

Анджело рассказал, что в возрасте 26 лет он поступил в семинарию, а в 33 года стал в священником. Он подчеркивает, что никогда не пожалел о своем выборе.

Муж рассказал, как стал священником. / Фото: mirror.co.uk

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