Влюбленные поженились и через несколько лет стали сводными братом и сестрой: история любви семьи

История имеет неожиданный поворот.
Женщина, которая вышла замуж за сводного брата, поделилась своей необычной историей.
Линдси Браун рассказала в TikTok, что они с Кейдом познакомились, когда им было по 14 лет. Подростки были в восторге друг от друга, и ее будущий муж даже пробирался к ней поздно ночью домой.
В конце концов, пару поймала мама Линдси, и им запретили видеться. Однако спустя годы они воссоединились через социальные сети и быстро восстановили отношения. Со временем мама женщины познакомилась с папой Кейда.
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Позже, впоследствии Линдси переехала в Техас, покинув Кейда. Хотя она утверждает, что это укрепило их отношения, расстояние между их родителями стало еще меньше.
Линдси и Кейд поженились в 2014 году. А через несколько лет обручились ее мама и свекр.
Хотя это может быть одно запутанное генеалогическое дерево, оно, похоже, не беспокоило Линдси, которая пошутила: "Итак, нет, наши родители не женились первыми. Мы сделали это".
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Однако даже вопреки этой истории пара получила резкую негативную реакцию в Интернете из-за своих отношений.
После того, как они поделились своей историей в приложении, пару регулярно хейтят с жестокими комментариями, например: "О, это настоящая авария поезда, которая ждет нашего времени. И я здесь абсолютно ради этого", "Значит, ваши дети будут вашими племянниками и племянницами по закону и вашими детьми?".
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Другие более терпимо относятся к отношениям Линдси и Кейды, говоря: "Пока вы были вместе до того, как женились родители, это не так плохо, как кажется". Один пользователь даже рассказал, что был в такой ситуации: "Мы в такой же ситуации! Мы поженились, а через три года наши родители поженились".
Напомним, что известный матадор отменил свадьбу за мгновение до церемонии. Он заявил, что готов оплатить расходы на отмененную свадьбу.
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