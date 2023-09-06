Влюбленные устроили импровизированную свадьбу в больнице за несколько дней до смерти жениха (фото)

Он четыре года боролся с раком.

Женщина превратила онкологическое отделение больницы в импровизированное место проведения свадьбы после того, как ей сказали, что ее любимому осталось жить несколько дней.

Об этом пишет StokeonTrentLive.

32-летняя Холли Лав познакомилась с 34-летним Мартином, когда они оба работали на заводе. Они по уши влюбились друг в друга и планировали пожениться.

Но им пришлось отложить свадьбу после того, как в 2019 году у Мартина была диагностирована меланома. Пара планировала, что Мартин поучаствует в клинических испытаниях, но недавно врачи сообщили, что ему осталось жить несколько дней.

Свадьба Холли и Мартина / Фото: stokesentinel.co.uk

Перед смертью любимого Холли купила два кольца и белую юбку для их церемонии. Палата в онкологическом отделении университетской больницы быстро превратилась в импровизированное место проведения свадьбы.

Вспоминая об этом горько-сладком событии, Холли сказала: "Мне хочется плакать, это было так счастливо. Я чувствовала себя такой гордой, когда заходила с ним. Он все время улыбался и говорил, что любит меня. Ничто никогда не превзойдет это. Это был особый день в мире".

Свадьба Холли и Мартина / Фото: stokesentinel.co.uk

Мужчина скончался 22 августа. У него осталась жена и двое их детей – 11-летняя Имоджен и 7-летний Элайджа.

Свадьба Холли и Мартина / Фото: stokesentinel.co.uk

Холли с любовью вспоминала своего покойного мужа и сказала: "Он был дерзким и смешным. Его дерзкое лицо было просто смехом. Мы просто словно сошлись. Он любил детей. Он делал все, он их очень любил. Он всегда знал, что им сказать".

Напомним, 83-летняя бабушка впервые призналась, почему бросила своего 37-летнего мужа. Они были вместе в течение четырех лет.

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