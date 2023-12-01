Влюбленные впервые поцеловались на своей свадьбе: как это повлияло на их отношения (фото)

Пара рассказала, что ждала день свадьбы, чтобы впервые поцеловаться, и призналась, что это было немного "неловко".

Об этом пишет Daily Star.

22-летняя Сара и ее 23-летний партнер Уэйн Патрикин решили дождаться своего важного дня, чтобы поделиться своим первым поцелуем после встречи в христианском лагере. Они сказали, что это был "тяжелый" и "неудобный" опыт, но они не сожалеют об ожиданиях.

Пара также предпочла воздержаться от секса до свадьбы по религиозным соображениям. И им удалось противостоять искушению вплоть до свадьбы в июле в 2019 году после двух лет знакомства.

Сара и Уэйн Патрикины / Фото: SWNS

Их первый поцелуй у алтаря был неудобным, поскольку они не знали, что делать. Однако Сара и Уэйн считают, что ожидание помогло им сблизиться, узнав о физической стороне их отношений. Сейчас у пары есть пятимесячная дочь Эддисон, и они говорят, что их брак "здоровее, чем когда-либо".

Сара, домохозяйка из Рексбурга, штат Айдахо, США, объяснила: "Мы решили не целоваться, потому что не хотели ставить себя в такую ситуацию. Поцелуи могут привести к другим вещам. На свадьбе мы позволили себе первый поцелуй. Мы не знали, что делаем. Наш первый поцелуй длился всего несколько секунд. Мы поженились, и это было как-то неловко. Потребовалось некоторое время, чтобы приспособиться к браку. Теперь это доставляет удовольствие".

Уэйн добавил: "Сара хотела, чтобы первый поцелуй произошел в день свадьбы. Я сказал: "Если ты этого хочешь, я сделаю это". Я хотел доказать ей свою любовь. Было невероятно приятно, что первый поцелуй был в день свадьбы – было к чему стремиться".

Сара и Уэйн Патрикины / Фото: SWNS

Пара познакомилась в христианском лагере, когда им было 16 и 17 лет, и постепенно сдружилась. Сара вспомнила: "Я уже видела его фотографию на Facebook. Я подумала, что он очень мил. В конце лагеря я написала ему письмо, в котором сказала: "Извини, если тебя отвлек мой флирт", и он пригласил меня на свидание. Наши родители хотели, чтобы мы прежде всего подружились".

Они провели год как друзья, прежде чем начали встречаться в июне в 2018 году. Сара сказала: "Нас обоих воспитывали, чтобы сохранить себя для брака. Мы уважали друг друга, чтобы ждать".

На их свиданиях часто присутствовал один из их братьев и сестер, и Сара объяснила: "Это походило на то, чтобы нас сопровождали, чтобы нести эту ответственность. Мы проводили много времени вместе в группе".

Сара и Уэйн Патрикины / Фото: SWNS

Уэйн сделал предложение руки и сердца Саре в феврале в 2019 году, спросив разрешения ее родителей. Они продолжали ждать день свадьбы, чтобы поделиться своим первым поцелуем. "Мы держались за руки и обнимались", – сказала Сара. "Мы начали обниматься на диване, когда были обручены. Было время, когда мы имели возможность чем-то заняться. Это потребовало большого самоконтроля. Это особенность мышления. Мне нужно было быть логичной в своем мышлении – если бы мы стали физическими, это помешало бы моему логическому мышлению, это только я. Секс – это святое. Ждать два года — это заставляет меня гордиться нами, это достижение".

Сара и Уэйн Патрикины / Фото: SWNS

Пара вместе работала над своей сексуальной жизнью и сразу принялась пытаться завести детей. После трех лет попыток зачать ребенка Сара забеременела в октябре в 2022 году, а в июне в 2023 году у пары родилась дочь. Супруги не прочь, если их маленькая девочка поцелуется перед свадьбой, но хотели бы, чтобы она сохранила себя.

"Секс – это не просто развлечение и игры", — сказала Сара. "Меня воспитали, что секс вне брака влечет за собой больше проблем из-за сравнения себя".

Теперь пара говорит, что их брак и сексуальная жизнь являются "волшебными". "Наш брак — самый здоровый из всех, что когда-либо были", — отметила женщина. "Я бы ничего не меняла".

Напомним, в Индии пара поженилась замуж в вагоне поезда. Вирусное видео демонстрирует, что для свадьбы не обязательно нужны роскошные отели или большие банкетные залы.

Читайте также: