Вместе с оливками: в Британию "зайцем" прибыл гигантский ядовитый паук

В Великобритании впервые был замечен один из крупнейших пауков Европы – испанский воронковидный макрофел (Macrothele calpeiana).

Об этом сообщило издание DailyMail.

Этот паук известен своим большим размером — самки достигают 34 мм, а самцы немного меньше. Он единственный среди европейских паукообразных, находящийся под защитой международных договоров, в частности Бернской конвенции. Ранее его ареал ограничивался Пиренейским полуостровом и севером Африки.

По данным Британского арахнологического общества, макрофел считается агрессивным и может нанести болезненный укус, хотя его яд не смертелен для человека. Паук живет в воронкообразной паутине, большую часть времени проводит в своем гнезде и выходит на охоту ночью.

Специалисты отмечают, что самцы становятся зрелыми после восьми линек и полутора лет жизни, а после размножения погибают. Самки же достигают зрелости после девяти линек и откладывают до 100 яиц.

Уникальность макрофела также заключается в его "огромном аппетите", ведь он способен уничтожать крупных насекомых и даже мелких позвоночных.

Напомним, паук-"зомби" с жуткими наростами напугал Сеть.

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