Вместо лечения пошла в казино: женщину с туберкулезом ждет тюремный срок

В США женщину с туберкулезом строго накажут за отказ от лечения.

Женщина из города Такома (штат Вашингтон, США) заразилась туберкулезом, но вместо того, чтобы изолироваться на лечение, она села на общественный автобус и посетила казино в своем районе. Теперь судья выдал гражданский приказ на ее арест и предоставил полиции полномочия задержать ее.

Об этом сообщает Вoingboing.net.

Как сообщается, женщина отказалась от приема лекарственных препаратов и соблюдения защитных правил, несмотря на усилия ее родных и департамента здравоохранения Такома-Пирс Каунти.

По данным судебных документов, работник бюро коррекций Пирс Каунти в прошлом месяце наблюдал за домом женщины и увидел, как общественный автобус остановился возле нее и потом она отправилась в казино.

Ее не видели дома с тех пор, и семья не отвечает на запросы полиции.

"Мы сотрудничаем с семьей и членами общества в течение более года, чтобы сделать все возможное, чтобы убедить эту женщину принимать свои лекарства и защищать себя и наше сообщество", — отмечается в заявлении департамента здравоохранения Такома-Пирс Каунти.

Ранее сообщалось, что украинцы с туберкулезом могут получить медицинскую помощь в Польше.

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