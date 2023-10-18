Вместо лечения снимала TikTok: блогерша стала неузнаваемой из-за аллергии — фото, видео

В конце концов она узнала, что повлекло такую реакцию.

TikTok-блогерша рассказала, как игнорировала сильную аллергическую реакцию и продолжала снимать видео для подписчиков.

Об этом пишет nypost.com.

22-летняя Шивайка Сьюлал живет с более чем 40 аллергиями, экземой и астмой.

Недавно она показала тяжелую аллергическую реакцию из необычного источника.

В ролике, собравшем 22,9 миллиона просмотров, у молодой женщины из Кейптауна, Южная Африка, были огромные синяки на лице и отечные глаза.

"Я не отдаю себе отчет, что у меня опасная для жизни аллергическая реакция", — написала она.

Шивайка Сьюлал / Фото: скриншот с видео

Женщина утверждала, что чувствовала себя "совершенно нормально", хотя и признала, что выглядела плохо и не могла нормально видеть.

Сначала Шивайка не была уверена, что ей следует идти в больницу, но в конце концов решила обратиться за помощью, поскольку реакция стала еще больше. Ее лицо разбухло настолько, что технология распознавания в ее квартире не смогла ее идентифицировать.

В больнице она объяснила, что была смущена, потому что не ела ничего, на что у нее была аллергия, и не принимала лекарства, потому что не была уверена, что ей это нужно.

Врач объяснил, что она должна это сделать. Сьюлал, казалось, не беспокоило все это испытание, поскольку она получала уколы адреналина в бедро и руку и капельницу, продолжая записывать видео.

Шивайка Сьюлал / Фото: скриншот с видео

"Врач зашел ко мне, когда я снимала TikTok. Мне так неловко", — прошептала она в какой-то момент.

В конце концов она поняла серьезность ситуации, поскольку медицинский персонал продолжал ее проверять.

"Страшно то, что я буквально собиралась принять таблетку от аллергии, а потом уснуть", — продолжила она. "Я думала, что слишком драматизирую, но, похоже, все здесь очень напряжены".

В следующем сообщении TikTok, опубликованном в тот же день, Сьюлал рассказал, что повлекло за собой инцидент.

"Ну, я только что узнала, что если я прикоснусь к чему-то, содержащему арахис, это может убить меня", — пояснила она. "Я была так озадачена, потому что я не касалась настоящего арахиса – я касалась чего-то, на чем все еще были кусочки арахиса, и после прикосновения протерла глаза. Именно тогда я начала разбухать".

Блогерша подвела итог своим поклонникам: "Если сомневаетесь, просто отправляйтесь в больницу".

Напомним, женщина имеет аллергию на воду, в том числе собственный пот и слезы. Она рассказала, как живет и показала фото.

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