Вместо родственников наняла актеров: замужняя женщина тайком устроила свадьбу еще с тремя мужчинами

Замужняя китаянка наняла актеров для своих свадеб с еще тремя мужчинами, чтобы обмануть их на 92 000 долларов США.

Об этом пишет wionews.com.

35-летняя женщина по фамилии Чжоу из провинции Цзянсу, что на востоке Китая, вступала во внебрачные связи с другими мужчинами, когда уже была замужем в законном браке и к тому же воспитывала дочь.

С другими тремя "женихами" по фамилии Ло, Чжан и Сюй, Чжоу познакомилась на работе или на онлайн-платформах. Поскольку ее законный муж редко бывал дома из-за своих дел, ей удалось легко обмануть его.

Чжоу предоставила трем будущим мужчинам вымышленные имена и встречалась с ними в течение нескольких месяцев. Позже она предложила им жениться на ней, думая, что сможет выманить у них огромные суммы.

Соврала о снесенном доме

Женщина придумала историю о сносе ее дома и о том, что по закону она требует оставаться одинокой, чтобы получить компенсацию.

Но в то же время она говорила, что хочет свадебную церемонию. Она сделала это ради подарков и денег.

Имея рядом с собой множество наемных актеров как родственников и друзей, она могла создать идеальную картину своей "реальной" жизни. Более того, она также пригласила этих актеров посетить ее дом как гости в следующем году.

Она часто врала другим о поездке на обучение в фирму, хотя на самом деле в этот момент она развлекалась с другими мужчинами.

Фальсифицированная беременность

Чжоу вышла за пределы обычной лжи, инсценировав беременность. Она сказала одному из мужчин, которых обманула, что беременна двойняшками, мальчиком и девочкой.

Но вскоре придуманная история была раскрыта после того, как фальшивый врач встретил в больнице обманутых мужа Чжана и его мать.

Чжан проверил биографические данные и выяснил, что она состоит в законном браке. Теперь женщине грозит по меньшей мере 10 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве, учитывая большую сумму денег, фигурирующих в деле.

Напомним, разгневанная бывшая жениха облила молодоженов фекалиями возле церкви. Она была недовольна тем, что мужчина ее бросил и женился на другой.

Читайте также: