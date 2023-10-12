Вместо свадебного платья: невеста довела любимого до слез одеждой со времен их знакомства - фото

В то время как многие девушки мечтают выйти замуж в роскошном белом платье, одна невеста решила отказаться от традиционных свадебных нарядов в пользу своей школьной формы.

Об этом пишет nypost.com.

Китайская будущая жена, предпочитавшая не раскрывать свое имя, создала необычный образ, дополненный спортивной кофтой, джинсами, черными туфлями и волосами, небрежно собранными в хвост. Именно в этом виде она впервые встретилась с любимым 11 лет назад в средней школе.

После окончания школы пара некоторое время жила в разных странах. Большое расстояние усложнило их отношения, заставив пережить ряд "трудностей", которые они изо всех сил пытались преодолеть.

Невеста надела на свадьбу свою школьную форму / Фото: nypost.com

Надеясь воспроизвести волшебство их любви, сентиментальная невеста решила отказаться от пышного платья в пользу школьной формы, чтобы напомнить парню, что она все еще та самая девушка, когда-то завоевавшая его подростковое сердце.

Это довело ее мужа до слез.

"Тогда все было так знакомо, я ожидал увидеть ее в свадебном платье; вместо этого меня встретила девушка, в которую я влюбился 11 лет назад", — сказал жених в ролике в социальной сети, опубликованном в Douyin, китайской версии TikTok. "Меня переполняет благодарность за то, что мы дожили до этого дня".

Напомним, женщина постоянно носит латекс и показала, как выглядит. Она одевает его все время, несмотря на то, что ее троллят.

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