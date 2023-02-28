Вместо вызвать скорую: мачеха снимала на видео, как в муках умирает 3-летний мальчик

В городе Ноттингем в Великобритании 23-летняя мачеха не вызвала скорую помощь 3-летнему мальчику, а лишь снимала на видео, как он корчится от боли.

Об этом пишет mirror.co.uk.

23-летнюю Лейлу Боррингтон обвиняют в том, что она не помогла 3-летнему пасынку Харви, а снимала видео, как ребенок корчится от боли и отправила кадры его отцу, который в то время был на работе. В конце концов ребенку вызвали скорую, однако через два дня мальчик умер.

На суде женщина утверждала, что ребенок якобы сам упал со стула, однако медицинские эксперты обнаружили на теле ребенка много травм, в том числе и сломанную руку. Лейлу обвинили в том, что она избивала 3-летнего пасынка, который к тому же болел аутизмом.

"Вместо того чтобы вызвать скорую помощь, она сняла видео, на котором Харви лежит на полу, и отправила его отцу, которого в то время не было дома", — сообщили в полиции Ноттингема.

Мальчик умер от травмы головы, спровоцировавшей повреждение мозга.

Женщина отрицала на суде свою вину и говорила, что травмы ребенок мог получить случайно, однако правоохранители ей не поверили.

Известно, что родители мальчика развелись, когда ребенку было 14 месяцев. После этого в будни 3-летний Харви жил с мамой, а на выходных — с отцом и его новой женой.

Присяжные признали мачеху мальчика виновной в его непреднамеренном убийстве. Окончательное решение суд вынесет 16 марта 2023 года.

Напомним, в городе Брэдфорд в Великобритании восемь школ отказались брать на обучение 12-летнего мальчика. В этом его мать обвиняет местных чиновников.

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