Внезапно стало плохо: 28-летняя девушка умерла через два дня после того, как ей сделали липосакцию

Медика, который делал операцию, уже задержали.
В Турции скончалась 28-летняя гражданка Великобритании после того, как ей сделали липосакцию. Окончательная причина смерти девушки пока неизвестна.
Об этом пишет dailymail.co.uk.
28-летняя Диарра Акуа Юнис Браун приехала в Стамбул из Великобритании, чтобы там сделать себе операцию по удалению жира. Липосакцию ей делали в пригороде Стамбула, в Бахчелиевлере, 22 октября. Вмешательство было успешным.
Однако два дня спустя девушка пришла на перевязку, где ей внезапно стало плохо и британка умерла. Врача, проводившего хирургическое вмешательство, уже задержали. Во время допроса он рассказал, что после операции девушка чувствовала себя хорошо, однако во время перевязки ей состояние быстро ухудшилось и она умерла. Медик объяснил, что он не понимает, почему это произошло.
Специалисты уже провели вскрытие тела, однако официальная причина смерти Диары пока не сообщается.
В Сети знакомые девушки рассказали, что она хорошим человеком и другом.
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