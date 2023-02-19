Внезапно заговорил по-украински: пропагандист Соловьев устроил очередную истерику (видео)

На этот раз Соловьев сравнил украинцев с нацистами.

Российский пропагандист Владимир Соловьев в одном из эфиров внезапно заговорил по-украински. В этот раз он продолжал сравнить Украину с "нацистской" Германией.

Кремлевский рупор перешел на украинский в эфире одной из пропагандистских программ России.

В частности, Соловьева возмутил факт, что президент Владимир Зеленский присвоил почетное наименование 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде Сухопутных войск ВСУ. В ответ он провел аналогию с нацистами, у которых находилась горно-пехотная дивизия вермахта.

Также читайте В Польше украинку изнасиловал водитель популярного сервиса такси: детали инидента

"Вот указ президента Украины о присвоении почетного наименования 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде Сухопутных войск ВСУ. Это же один в один горно-штурмовая... Там была дивизия, а здесь — бригада. Ничего в голове нет? Третий рейх не встает?", — заявил взбешенный Соловьев.

Напомним, ранее пропагандист Соловьев устроил истерику в прямом эфире из-за снимков сына-модели.

В ответ юморист Юрий Великий в свежей пародии Великий показал российского пропагандиста Владимира Соловьева, который в истерике отреагировал на своего сына.

Читайте также: