Внутри самого крутого Airbnb в мире: как выглядит самолет, принадлежавший Пабло Эскобару — фото

Заброшенный самолет Boeing 727, когда-то принадлежавший Пабло Эскобару, превратился в самый крутой Airbnb в мире – и позволяет гостям чувствовать себя миллиардерами.

Об этом пишет New York Post.

Частный самолет расположен на промышленной территории в Бристоле, оснащен гидромассажной ванной и сауной и может стоить до $1055 за ночь.

Первоначально построенный в 1968 году и переоборудованный как частный самолет в 1981 году, самолет продолжал летать вплоть до 2012 года, когда он совершил свое последнее путешествие на аэродром Филтон.

41-летний бизнесмен Джонни Палмер получил согласие городского совета Бристоля на реализацию своего проекта. Теперь он предлагает гостям возможность пожить как миллиардеры на высоте 9 метров.

Переоборудованный самолет Boeing 727 / Фото: Tom Wren/SWNS

Джонни сказал: "Он был построен в 1968 году для японских авиалиний, а в 1981-м его переоборудовали в частный самолет. У него был ряд владельцев. В конце концов, он больше не мог летать, и в 2012 году его вывели из эксплуатации. Там происходит что-то вроде косплея – люди наслаждаются этим опытом и живут этой фантазией некоторое время, а затем живут своим обычной жизнью. Контраст – миллиардер и реальная жизнь – действительно очень полезен для людей".

Ходило много слухов о том, кто был предыдущим владельцем самолета – среди них и арабский принц, и мафия.

"Кто-то говорил, что некоторое время им мог владеть Пабло Эскобар", – сказал он. "Что касается того, куда он попал раньше, неизвестно — это не меняет того факта, что сейчас мы делаем с ним столько положительных вещей".

Переоборудованный самолет Boeing 727 / Фото: Tom Wren/SWNS

Необычный Airbnb может похвастаться двумя двухместными спальнями с отдельными туалетами и душевыми кабинами, а также сиденьями, которые можно превратить в кровати.

Он оборудован панелями из орехового дерева, кожаными сиденьями, позолоченными душем и туалетом, а также оригинальной полностью оборудованной кабиной пилота.

Хотя у самолета нет крыльев или двигателей, все другие функции работают, в частности трап, освещение, три туалета, душ, кухня, холодильник и много осветительных приборов в кабине.

Переоборудованный самолет Boeing 727 / Фото: Tom Wren/SWNS

Джонни сказал: "Я всегда хотел иметь частный самолет, и это была возможность получить его – я никогда не хотел летающий самолет, я хотел просто иметь частный самолет, так что это было идеально. Я просто считаю, что они крутые – мне просто нравятся самолеты. Каждый хочет частный самолет, не правда ли? В промышленных районах люди не очень озабочены тем, что вы делаете, потому что визуально они не очень хороши, поэтому это дает творческую возможность делать странные вещи, такие как самолеты. В то время как если бы я попытался сделать это в сельскохозяйственной или жилой среде, то просто не получил бы на это разрешение на строительство".

Весь проект был реставрационной работой, на которую ушло несколько лет.

"Все, что находится внутри, было оборудовано в 1981 году — еще до моего рождения — и все, что мы сделали, это отреставрировали его лучше", — говорит он. "Я сам сделал много электричества, у меня был сантехник, плотник – многие были вовлечены в этот процесс".

Переоборудованный самолет Boeing 727 / Фото: Tom Wren/SWNS

Теперь Джонни регулярно проводит дни открытых дверей, когда живущие поблизости жители могут прийти и осмотреть самолет, сделав пожертвование в пользу местных благотворительных организаций.

Он добавил: "Мне нравится, что он доставляет радость людям, и многие проводят на нем прекрасные вечера, дети вдохновляются им. Люди поднимаются сюда и делают с ним селфи".

Самые дешевые ночи в самолете стоят 300 долларов, а в пиковые ночи – 1050 долларов за ночь. Пик популярности выпадает на август, а в течение всего года бронирование почти полностью заполнено.

Джонни говорит, что предоставляет артистам самолет бесплатно, если они снимают музыкальные клипы или фотосессии для художественных процессов.

Напомним, парень превратил свой сарай в Boeing 777. Для этого ему понадобилось три года и две тысячи фунтов.

Читайте также: