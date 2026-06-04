Во дворе случайно обнаружили 2000-летний римский артефакт, потерявшийся после Второй мировой

Надгробие / © pixabay.com

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Римское надгробие в возрасте около 2000 лет, считавшееся потерянным после Второй мировой войны, было обнаружено во дворе частного дома в американском Новом Орлеане.

Об этом сообщает ScienceAlert.

Находку сделали Даниэлла Санторо и ее муж Аарон Лопес в районе Кэрроллтона в Новом Орлеане. Во время работ в саду они встретили мраморную плиту с латинской надписью, которая сначала показалась им декоративной копией древнего артефакта.

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Однако текст привлек внимание собственников. Надпись начиналась словами Dis Manibus — «духом мертвых», являющейся характерной формулой на римских погребальных памятниках. Они быстро установили, что плита является настоящим римским надгробием. Последующий перевод показал, что ее установили в честь воина по имени Секст Конгений Верус. Из надписи следует, что она умерла в возрасте 42 лет после 22 лет военной службы, а памятник установили его наследники — Атилия Каруса и Веттиус Лонгин.

Как именно артефакт попал из Италии в США, окончательно установить вряд ли удастся. Большинство участников этой истории уже умерли, а документальных свидетельств о перемещении памятника не сохранилось.

Напомним, в британском графстве Сомерсет водитель грузовика Кевин Минто с помощью металлоискателя обнаружил редкое золотое римское кольцо весом 48 граммов. Кольцо вместе с другими находками — 297 монетами — приобрел благотворительный фонд South West Heritage Trust за 105 тысяч долларов.

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