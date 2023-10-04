Во Флориде нашли аллигатора без верхней челюсти: как он выглядит (фото, видео)

Во Флориде, США, нашли аллигатора, потерявшего верхнюю челюсть.

Об этом сообщает News 6.

Зверь получил имя Джолин в честь песни Долли Партон "Jolene" после публичного призыва в социальных сетях.

Животное было обнаружено в округе Семинол и было доставлено в Гаторленд, тематический парк и заповедник дикой природы в Орландо.

Аллигатор без челюсти / Фото: скриншот с видео

Представители парка обратились в Сети к пользователям по поводу имени рептилии, самки в возрасте от 3 до 4 лет, которая весит около 8 кг.

В видео, опубликованном Gatorland в Facebook, генеральный директор Марк МакХью рассказал, что они выбрали именно Джолин на основе популярной мелодии, входящей в список 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone.

"Этот маленький аллигатор — настоящее сокровище, мы так влюблены в него, но еще одно американское сокровище — это Долли Партон", — сказал МакХью. "Одно из таких имен, которые нам очень хорошо запомнились и прижились, было ссылкой на одну из знаменитых песен Долли, поэтому мы собираемся назвать этого маленького аллигатора "Джолин".

Аллигатор без челюсти / Фото: скриншот с видео

Сотрудники парка не уверены, что заставило животное потерять часть челюсти.

"Не знаю точно, что произошло. Это могло быть многое, мог быть другой аллигатор, возможно даже винт лодки, потому что это достаточно чистая травма, которая прошла, но она затянулась, и она ела", — добавил он. "Это не первый тип аллигатора, которого мы поймали с такой травмой".

Аллигатор без челюсти / Фото: скриншот с видео

Аллигатор стал вирусным после того, как его фотографии распространились в социальных сетях. Работники говорят, что пока что животное ведет себя "очень скромно": "Сейчас ей действительно уделяется много внимания. Надеюсь, это не закружит ей голову и она не станет маленькой девой. Но сейчас она очень хорошая, очень приземленная".

Напомним, исследователи поймали 180-килограммового ската-гиганта. Длина существа – более 1,8 м.

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