Во Франции 70-летний охотник застрелил бурую медведицу, которая на него напала

Во Франции 70-летний охотник застрелил бурую медведицу, которая на него напала

Медведица несколько раз укусила пенсионера за ногу, прежде чем тот выстрелил из ружья.

Во Франции в субботу, 20 ноября, 70-летний мужчина застрелил бурую медведицу, напавшую на него во время охоты на кабана.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что пенсионер дважды выстрелил из ружья в косолапую, которая в это время "слонялась со своими детенышами". Животное погибло мгновенно.

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Тем временем охотника госпитализировали в больницу Тулузы с серьезными травмами ноги. Мужчина, входящий в охотничью ассоциацию в коммуне Сейш в Арьеже, получил несколько укусов. По данным СМИ, он находится в тяжелом состоянии.

Правоохранители рассказали, что ответили на вызов службы экстренной помощи около 15:30 по местному времени. Прибыв на место происшествия, они обнаружили мертвого медведя всего в нескольких метрах от раненого охотника.

В то же время коллега пострадавшего, пожелавший остаться анонимным, заметил, что услышал призыв о помощи по радио, которое группа использует во время охоты, и направился к месту нападения.

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"Одному человеку удалось остановить кровотечение, пока не прибыла помощь", – поделился он. Обстоятельства инцидента сейчас расследуют полицейские.

Франция приступила к реинтродукции бурых медведей в Пиренеях после того, как в 1990-х годах численность животных резко упала. Этот шаг вызвал протесты местных фермеров, которые говорят, что медведи представляют опасность для их скота.

Ранее российский боксер Илья Медведев в тяжелом состоянии попал в реанимацию после того, как зарезал напавшего на него дикого медведя.

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