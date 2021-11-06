Во Франции четырех порноактеров обвинили в изнасилованиях

В полиции дали показания более 50 женщин, подвергшихся сексуальному насилию во время съемки порнофильмов.

Французская полиция завершила следствие по делу об обвинении четырех актеров, работающих в порноиндустрии, в изнасилованиях. Свои показания следователям предоставили более 50 женщин.

Об этом сообщает France 24.

Потерпевшие от сексуального насилия женщины описывали случаи принуждения непосредственно во время съемок, а также когда режиссеры принуждали их к сексуальным практикам с помощью наркотиков.

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"Это женщины, которым никто не доверял, ни полиция, ни их коллеги", — сказала адвокат Маржолен Виньола, представляющая интересы двух пострадавших.

Издание отмечает, что такое обвинение впервые предъявлено порноактерам.

“Хорошо, что обвинения касаются и актеров. Если перед вами плачущая женщина и вы продолжаете заниматься анальным актом, то не имеет значения, находитесь ли вы в спальне или снимаете порнофильм. Закон один для всех, секс требует согласия", — отметила по этому поводу адвокат Виньола.

Напомним, полиция Лондона не будет предпринимать никаких дальнейших действий против принца Эндрю, среднего сына королевы Елизаветы II, обвиняемого в сексуальном насилии.

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