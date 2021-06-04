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Во Франции опубликовали критическое издание книги Mein Kampf, которая разоблачает нацизм

Автор
Яна КовальЯна Коваль
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Во Франции опубликовали критическое издание книги Mein Kampf, которая разоблачает нацизм

Переводчик передал оригинальную манеру письма Гитлера, чтобы дать представление о его ограниченном словарном запасе и неоригинальном стиле.

Французское издательство Fayard выпустило новую версию автобиографической книги Адольфа Гитлера Mein Kampf с научными комментариями историков, призванными развенчать идеалы нацизма и объяснить читателю назначения произведения.

Как сообщает France 24, в книге, которая была опубликована в 1925 году, Гитлер излагает свои антисемитские взгляды, политические планы и видение будущего Германии, а также рассказывает о своем детстве и участии в Первой мировой войне.

Выпуск критического издания откладывали несколько лет из-за спора в научных кругах: некоторые считают, что какой бы ни была цель, Mein Kampf остается "продуктом ненависти", другие — что объяснения экспертов помогут разоблачить нацистскую идеологию. Fayard изменило название книги на "Помещение зла в контекст: критическое издание Mein Kampf", а также убрало имя Гитлера с обложки. В издательстве это решение считают обоснованным, поскольку основную часть текста составляют комментарии историков к записям лидера нацистской партии.

"Это плод десятилетних исторических исследований, заметки и критические аннотации составляют две трети книги, поэтому было бы неверно описывать ее как новый перевод", — подчеркивает Элен Миар-Делакруа, профессор истории Германии в Университете Сорбонны.

Отмечают, что переводчик Оливье Манноне постарался передать оригинальную манеру письма Гитлера, чтобы дать представление о его ограниченный словарный запас и неоригинальный стиль. Профессор Элен Миар-Делакруа уточняет, что таким образом эксперты "предоставляют читателю всю необходимую информацию, позволяющую выявить ложь и упущения Гитлера, например тот факт, что он не был большой героической фигурой в Первой мировой войне".

Издание не будет представлено в книжных магазинах Франции, приобрести его можно по спецзаказу. Все вырученные от продажи средства перечислят Фонду Аушвиц-Биркенау, который поддерживает реставрацию и сохранение одноименного музея в Польше. В январе 2021 года собственный критический взгляд на книгу Mein Kampf опубликовало варшавское издательство Editions Bellona, ​​а в 2016 году — Институт современной истории в Мюнхене.

Напомним, в Днепре открылся музей раритетных авто. В музее вспоминают имя Адольфа Гитлера.

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