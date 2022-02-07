Во Франции самый большой пассажирский самолет мира переделают в гостиницу класса люкс (фото)

Во Франции самый большой пассажирский самолет мира переделают в гостиницу класса люкс (фото)

До этого самолет собирались отправить на утилизацию.

Бывший инженер авиастроительной компании Airbus Фредерик Делез собирается переоборудовать самый большой пассажирский самолет в мире Airbus A380, отправленный на утилизацию, в гостиницу с ресторанным комплексом.

Об этом пишет Aerotime.aero.

Будущий отель будет иметь 31 номер, в том числе два люкса. В отеле будут доступны три типа номеров: двухместные стандартные номера, номера люкс на трех или четырех человек и обычные люксы.

Один из номеров люкс будет размещен в кабине пилота самолета A380, а другой – в задней части самолета сразу на двух этажах.

В состав гостиничного комплекса также войдет ресторан на 60 мест с террасой, с которой будет открываться вид на самый большой пассажирский самолет.

Как сообщается, списанный авиалайнер хотят установить на окраине французского аэропорта Тулуза, где расположен завод по производству самолетов Airbus и крупный выставочный комплекс.

Цены на проживание в необычном отеле еще неизвестны.

Фото: Aerotime.aero

Фото: Aerotime.aero

Напомним, американский инженер Джино Луччи и его сын превратили военный самолет Douglas R4D в 1943 году в уютный дом на колесах и назвали его "Сказочное фламинго".

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