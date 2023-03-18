Во время авиарейса один из пилотов украл две бутылки вина, предназначенные для пассажиров.

Воровство зафиксировал на видео другой пилот, который видел манипуляции своего коллеги благодаря монитору в кабине самолета.

Пилота самолета польских авиалиний LOT отстранили от выполнения авиарейсов после того, как он украл из пассажирской коляски алкогольные напитки, предлагаемые во время пилота пассажирам бизнес-класса. Его позорный поступок был запечатлен на видео.

Как сообщает портал tvn24.pl, запись была сделана на борту пассажирского самолета Embraer и уже несколько недель циркулирует среди сотрудников авиакомпании.

На видео, которое длится несколько секунд, видно, как один из пилотов достает из тележки с едой и напитками для пассажиров две бутылки, похожие на виновные, прячет их в карман, а затем заходит в кабину.

Между тем, второй пилот, который видел этот момент благодаря монитору, показывающему тех, кто хочет зайти в кабину, снимал его на камеру мобильного телефона и громко при этом смеялся.

Теперь обвиняемый в краже пилот объясняет, что эти бутылки были его лекарством, которое нужно было хранить охлажденным, и он якобы воспользовался для этого специальным ящиком в тележке.

Работодатель таким объяснениям не поверил.

Как сообщил изданию директор пресс-службы офиса LOT Кшиштоф Мочульски, компания проводит внутреннее расследование, на время которого от полетов отстранены оба героя — пилот, укравший вино, и - снимавший видео.

Напомним, ранее известный американский предприниматель Стив Кирш предложил женщине в самолете 100 000 долларов за то, чтобы она сняла маску.

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