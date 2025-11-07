- Дата публикации
Во время операции певица увидела жуткое видение: что изменило ее жизнь
Певица Пети Муньос пережила клиническую смерть во время операции.
Мексиканская певица и актриса Пети Муньос (Paty Muñoz) рассказала о жутком опыте, который она пережила в 2019 году во время операции на груди. Из-за осложнений, когда врачи пытались ее реанимировать и вывести из наркоза, 57-летняя звезда пережила кратковременный опыт клинической смерти. Она описывает это как «ад».
Mirror
Борьба за жизнь и ужасное видение
Пети Муньос призналась, что врачи столкнулись со сложностями, пытаясь привести ее в сознание после общего наркоза.
«Было страшно, мне было тяжело оправиться от наркоза. Это было только на короткое время, но был небольшой риск. Общий наркоз всегда связан с риском, что бы вы ни делали», — поделилась певица, имеющая 40-летнюю карьеру в кино, на телевидении и со своей группой Las Bandidas.
Находясь в бессознательном состоянии, она пережила ужасно видение, которое ярко запомнила.
«Мне приснился ужасный сон. Я хорошо его помню. Я была в несколько безобразном, отчаянном месте. Это было что-то вроде… я не знаю, как это описать… там было много грязи, а из земли торчали плакавшие головы, как в фильме ужасов. Это было похоже на ад», — рассказала Муньос.
Ужасный опыт как стимул к изменениям
Этот травматический эпизод, произошедший во время косметической хирургии, заставил Пети Муньос пересмотреть свое отношение к жизни и здоровью. Звезда, имеющая более 70 000 подписчиков в Instagram, теперь очень настороженно относится к пластической хирургии. Более того, этот инцидент побуждал ее сменить вредные привычки.
«Мне сказали: 'Мне тяжело разбудить, брось курить'. После этого я значительно сократила количество курения. Это было в 2019 году», — сообщила она.
С этого времени Пети Муньос сосредоточилась на здоровье и благополучии, отойдя от темы пластической хирургии. Она продолжает свою карьеру, оставаясь популярной среди поклонников.
