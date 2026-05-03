Во время похорон лошадь ржала у гроба своего любимого хозяина — щемящее видео

В городе Блуменау, Бразилия, во время похорон произошел трогательный эпизод. Конь пришел попрощаться со своим умершим хозяином и принялся ржать у его гроба.



На кадрах видно, как кобылу по кличке Нина подвели к открытому гробу 70-летнего Педро Круга. Как только животное увидело своего хозяина, оно выдало громкое, эмоциональное ржание, пока присутствующие на поминках не сдерживали слез.

Инициатором того, чтобы привести коня на прощание, стала дочь покойного — Даяне Круг Пальмейра.

Она рассказала местным СМИ, что между ее отцом и кобылой были очень особые отношения.

«Он научил ее поднимать копыто, словно пожимая руку, и она клала голову ему на плечо. Она это действительно делала», — сказала Дайане.

По ее словам, Педро был известен своей любовью к животным и восемь лет воспитывал Нину. Он даже позволял детям кататься на ней, доставляя радость местной общине.

Последние месяцы жизни мужчины были тяжелыми – у него диагностировали опухоли мозга, и из-за состояния здоровья он реже виделся со своей любимой кобылой. Несмотря на это, их встречи продолжались, и одна из последних прошла незадолго до его смерти.

История вызвала сильный эмоциональный отклик в Сети, ведь кадры прощания животного с хозяином многие назвали примером подлинной связи между человеком и животным.

