Во время похорон женщина случайно уронила телефон в могилу: что было дальше

Пользователи соцсетей с юмором отреагировали на случай.
Пользователь ТикТок поделилась видео, как она во время похорон случайно впустила мобильный телефон в могилу. После этого женщине пришлось его доставать.
Об этом пишет thesun.co.uk.
В сети женщина по имени Лорен поделилась видео, как она доставала из могилы свой мобильный телефон. На нем видно, как ее держат за ноги другие люди, а она, опершись на гроб, ищет в яме свой гаджет.
@lovee.miss.lauren не один был harmed в исполнении этого видео. Educational purposes ✨ on why we don't stand so close to the casket at grave… thankfully it was just a phone and no little Timmy Jr... #mortician #deathtok #rip #iphone #greenscreen #educationalpurposes ♬ Subscribe to QcRid Qcriders
"При создании этого видео никто не пострадал. С образовательной целью: о том, почему мы не стоим так близко к гробу на могиле... К счастью, это был только телефон, а не маленький Тимми-младший", — подписала свое видео автор.
Комментаторы с юмором отреагировали на инцидент во время похорон, вот что они пишут:
- "Это то же, что поймать букет на свадьбе..... ты следующая?"
- "Последняя попытка бабушки заставить тебя положить телефон!"
- "Такое случается, почему вы осуждаете — со мной это произошло дважды за один похорон".
- "Забавная история, моя двоюродная сестра сделала похоже на похоронах моего дяди, и последними словами, которые он бы ей сказал, были слова, что ей не нужен телефон".
Напомним, в Великобритании в Саутенде, графство Эссекс, 12-летний Арчи Баттерсби случайно погиб во время "эксперимента". Парень хотел удивить мать, однако умер из-за своей же шутки.
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