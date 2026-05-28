В бразильском городе Белу-Оризонти 27-летняя женщина умерла во время проведения операции по бразильской подтяжке ягодиц (BBL). По предварительной информации, во время процедуры у пациентки возникли серьезные осложнения: медики зафиксировали резкое падение вентиляции легких, после чего произошла остановка сердца. Полиция начала расследование инцидента.

Об этом сообщило издание Daily Star.

Погибшей оказалась Барбара Лаура Соуза Фликс. Во вторник, 26 мая, она обратилась в частную клинику для проведения липосакции живота и спины с последующей пересадкой жира в ягодицы. Медицинский персонал пытался реанимировать пациентку более часа, однако спасти ее не удалось. Смерть официально констатировали в 12:20.

По данным медиа, операцию проводили в Институте минералов ожирения (IMO). Основной версией смерти пока считают легочную эмболию, вероятно связанную с жировой эмболией. Тело Барбары направили в судебно-медицинский институт имени Андра Рокетта для проведения вскрытия.

Правоохранители штата Минас-Жерайс открыли расследование. Смерть женщины рассматривают как подозрительный медицинский инцидент.

По данным СМИ, операцию проводил пластический хирург доктор Пабло Менегетти, который арендовал помещение в центре IMO. На данный момент ни клиника, ни сам врач не предоставили детальных публичных комментариев относительно смерти пациентки. В то же время адвокат хирурга ранее заявлял, что перед вмешательством женщина прошла все необходимые обследования, а медицинская команда действовала в соответствии с клиническими протоколами.

У Барбары не было детей, а родственники утверждают, что она не имела известных сопутствующих заболеваний. У женщины остались бабушка и брат. Ее отец умер, а мать сейчас живет в Испании.

Двоюродная сестра и подруга детства Барбары — Ингрид Эстер Мартинс Пикорели — рассказала журналистам, что в последний раз видела ее на праздновании дня рождения своего ребенка. По ее словам, Барбара была жизнерадостной и с энтузиазмом говорила о планах переехать за границу.

Инцидент снова обострил дискуссии о безопасности бразильской подтяжки ягодиц. Процедура BBL давно вызывает беспокойство из-за высокого риска осложнений и международные общества пластической хирургии называют ее одной из самых опасных косметических процедур.

Еще в 2018 году международная рабочая группа пластических хирургов обнародовала срочное предупреждение после исследований, которые показали, что смертность после BBL может достигать одного случая на 3000 операций. По данным Plasticsurgery.org, этот показатель значительно превышает риски большинства других эстетических процедур.

Также местные медиа сообщили, что в 2021 году в этой же клинике после похожей легочной эмболии умерла 39-летняя пациентка.

