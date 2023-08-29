Во время ремонта бабушкиного дома мужчина обнаружил 100-летнюю реликвию

Муж потерял дар речи после того, как нашел 100-летнюю записку от солдата, спрятанную под ковром.

Мужчина нашел трогательное письмо от солдата к своей матери, которое хоронили подальше от мира более 100 лет.

Об этом пишет mirror.

Хозяева дома недавно выкупили его у своей бабушки, и принялись за работу над модернизацией недвижимости и ремонтом ее устаревшего стиля.

Но, разрывая старый ковер, хозяин был в шоке, обнаружив письмо от американского солдата, присланного во Францию в 1917 году.

На остатках письма можно было прочитать несколько строк: "Моя дорогая мать. Пишу несколько строк, чтобы сообщить, что со мной все хорошо и я чувствую себя хорошо".

"Вчера открылась наша YMC A, и это, конечно, удобная вещь. У нас прекрасная погода [недостаточно понятно, чтобы прочитать] и мы работаем [недостаточно понятно, чтобы прочитать]. Я мало о чем могу написать. [недостаточно понятно, чтобы прочитать ] корабль [недостаточно понятно, чтобы прочитать] такие строгие. Конечно, и пишите, как можно чаще. С любовью, Дж. М. Паркер. A.&.F. Через Нью-Йорк. Франция", — говорилось в письме .

Когда новый хозяин дома впервые обнаружил письмо, он предположил, что его послал двоюродный дядя бабушки, но впоследствии обнаружил, что он был от предыдущего жителя.

"Мы сначала предположили, что его прислал ее покойный прапрадедушка, доктор Ральф Пауэрс, служивший (и в конце концов умерший в России) во время службы членом американских экспедиционных сил. Оказывается, его прислал доктор Джордж М. Паркер. Он жил в этом доме к бабушке моей жены", — поделился хозяин.

Тем временем рыбакам тоже повезло с находкой. Они обнаружили древнюю акулу, обычно обитающую глубоко в ледяных водах Арктики, в теплом Карибском море.

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