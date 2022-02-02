Во время сафари туриста растоптал разъяренный слон: что произошло

Во время сафари туриста растоптал разъяренный слон: что произошло

Вероятно, у животного начался период гона.

В национальном парке Мурчисон-Фоллс в Уганде слон растоптал на сафари туриста, что отошел справить нужду.

Об этом сообщает Insider.

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Компания приехала на экскурсию в парк. Во время одной из остановок путешественник из Саудовской Аравии решил сходить в туалет, поэтому немного отошел от группы туристов. В какой-то момент слоп заметил мужчину. Разъяренное животное побежало за ним. К сожалению, Эльшахани не смог добежать до автомобиля, где находились три других туриста. Он умер под ногами животного.

Специалисты, комментируя трагедию, говорят, вероятно, это был самец. У слона начался период гона. В это время у животных повышается уровень тестостерона. Вот почему они ведут себя агрессивно.

Администрация парка заявила полиции, что займется расследованием гибели туриста, чтобы предотвратить подобные случаи в дальнейшем.

Ранее жители района Карусандара в районе Касесе, где расположен парк, требовали от Управления дикой природы Уганды создать больше рейнджеров для контроля нападений животных. Это произошло после того, как 60-летний мужчина был убит слоном.

Как сообщалось, в американском штате Калифорния в результате нападения акулы на пляжи в Морро-Бей в канун Рождества западного обряда погиб серфингист. Отмечается, что мужчину с признаками "очевидного нападения акулы" вытащили из воды другие посетители пляжа, немедленно вызвавшие экстренные службы.

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