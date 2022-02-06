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Во время собеседования из-за длинных волос трагически погибла 21-летняя беременная девушка

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Во время собеседования из-за длинных волос трагически погибла 21-летняя беременная девушка

pixabay.com

Завод оплатил только похороны девушки.

В г. Борисов, что в Беларуси, во время собеседования погибла 21-летняя беременная девушка. Ее из-за длинных волос затянул станок.

Об этом сообщает польское издание wiadomosci.wp.pl.

Известно, что трагедия произошла во время собеседования. Девушка пришла трудоустраиваться на один из заводов, где ее за волосы затянул станок. Трагедия произошла во время того, как сотрудник, показывавший девушке завод, временно отвернулся. Тогда один из станков начал затягивать девушку за волосы, из-за чего она получила серьезные травмы.

Отец 21-летней девушки Дмитрий Назаров рассказал, что его дочь была на 7 неделе беременности. Девушка 20 дней пробыла в реанимации, но погибла.

"Они видели, что у нее длинные волосы, но не дали ей ничего, чтобы прикрыть их", — сказал мужчина.

Белорусский суд из-за смерти 21-летней девушки осудил начальницу производства. Ее обвинили в нарушении техники безопасности.

Родители девушки рассказали, что завод, на котором произошла трагедия, оплатил похороны девушки.

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