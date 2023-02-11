Во время въезда в Польшу таможенники изъяли у украинца женское пальто и сапоги на каблуке: что произошло

В автобусе, который ехал из Украины в Польшу, на границе польские таможенники у украинца изъяли женское пальто, сапоги и туфли на каблуке. Эта одежда была из кожи питона, что запрещено к ввозу на территорию соседней страны.

Об этом сообщает Палата налоговой инспекции в Жешуве.

Украинец в автобусе пытался перевезти в Польшу женское пальто, туфли и сапоги на каблуке из кожи питона. Его задержали польские таможенники, поскольку ввоз такой одежды запрещен, потому что питон охраняется Вашингтонской конвенцией CITES.

Фото: Палата налоговой инспекции в Жешуве

У 53-летнего украинца не было соответствующих документов о происхождении одежды из кожи питона и разрешений на ввоз такого наряда. А потому у него это изъяли.

Фото: Палата налоговой инспекции в Жешуве

Однако на этом проблемы украинского гражданина не закончились. Подкарпатская таможенно-налоговая служба в Перемышле открыла производство по этому делу – мужчина будет отвечать за контрабанду и нарушение закона об охране природы. Ему грозит от 3 месяцев до 5 лет лишения свободы.

Под kontrolе на przejściu granicznym w #Medyka funkcjonariusze podkarpackiej #KAS wykryli przemyt odzieży и obuwia wykonanych ze skór pytona.

Pamiętajmy, że ograniczenia w przewozie chronionych roślin и zwierząt, pomagają chronić je przed całkowitym wyginięciem. #CITES pic.twitter.com/9ZwJueriK0 — Podkarpacka KAS (@KAS_Rzeszow) 10 Feb. 2023

Напомним, в Польше в городе Быдгощ в квартире произошла семейная потасовка между украинцами на фоне ревности. Двое мужчин 22 и 25 лет погибли, 25-летняя женщина находится в тяжелом состоянии. Также телесные повреждения получила 71-летняя женщина.

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