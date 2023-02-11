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Во время въезда в Польшу таможенники изъяли у украинца женское пальто и сапоги на каблуке: что произошло

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1945
Время на прочтение
2 мин
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Во время въезда в Польшу таможенники изъяли у украинца женское пальто и сапоги на каблуке: что произошло

Фото: gov.pl

Украинцу грозит до 5 лет лишения свободы.

В автобусе, который ехал из Украины в Польшу, на границе польские таможенники у украинца изъяли женское пальто, сапоги и туфли на каблуке. Эта одежда была из кожи питона, что запрещено к ввозу на территорию соседней страны.

Об этом сообщает Палата налоговой инспекции в Жешуве.

Украинец в автобусе пытался перевезти в Польшу женское пальто, туфли и сапоги на каблуке из кожи питона. Его задержали польские таможенники, поскольку ввоз такой одежды запрещен, потому что питон охраняется Вашингтонской конвенцией CITES.

Фото: Палата налоговой инспекции в Жешуве / ©
Фото: Палата налоговой инспекции в Жешуве

У 53-летнего украинца не было соответствующих документов о происхождении одежды из кожи питона и разрешений на ввоз такого наряда. А потому у него это изъяли.

Фото: Палата налоговой инспекции в Жешуве / ©
Фото: Палата налоговой инспекции в Жешуве

Однако на этом проблемы украинского гражданина не закончились. Подкарпатская таможенно-налоговая служба в Перемышле открыла производство по этому делу – мужчина будет отвечать за контрабанду и нарушение закона об охране природы. Ему грозит от 3 месяцев до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Польше в городе Быдгощ в квартире произошла семейная потасовка между украинцами на фоне ревности. Двое мужчин 22 и 25 лет погибли, 25-летняя женщина находится в тяжелом состоянии. Также телесные повреждения получила 71-летняя женщина.

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Дата публикации
Просмотры
1945
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