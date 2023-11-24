Водитель автобуса из Полтавы во второй раз выиграл большой приз в лотерею: известна сумма

Водитель автобуса из Полтавы уже во второй раз стал обладателем большого выигрыша в государственную лотерею.

Об этом сообщает msl.ua.

На днях Геннадию удалось выиграть 190 000 гривен.

53-летний мужчина рассказал, что он соблюдает определенный ритуал, который помогает ему выигрывать: "У меня было много и более мелких выигрышей – деньги, пылесос, много другой мелкой бытовой техники. По поводу моего секретного ритуала – я не готов его раскрывать. Но, скажу одно — я покупаю по 10 лотерейных билетов на тираж и я уверен, что когда-нибудь выиграю джекпот".

Также водитель вспомнил свой первый большой выигрыш. Так, однажды ему приснился сон, в котором он купил лотерею-стирачку и выиграл главный приз – автомобиль. Утром мужчина отправился к точке продажи лотерейных билетов, чтобы проверить свои билеты "Лото-Забава" и купить стирачку, в которой разыгрывается автомобиль. Оказалось, что машины в стирачках не разыгрывают, но он решил приобрести несколько билетов и проверить свою удачу.

"Стираю билеты, а ко мне обращается продавец: "Поздравляю, вы выиграли большой приз в "Лото-Забава" и показывает сумму на лотерейном терминале – оказалось, что эта сумма эквивалентна стоимости авто, которое разыгрывалось в этой лотерее".

По поводу планов на выигранные 190 000 гривен, Геннадий поделился, что на эти деньги он планирует сделать несколько покупок для своего дома и поделиться частью средств с детьми.

Напомним, парень собрал штрафы на 150 тыс. евро, но ни разу не заплатил. Также у него не было страховки на авто.

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