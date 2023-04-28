Водитель автобуса потеряла сознание за рулем: как школьник спас жизнь одноклассников (видео)

В Мичигане, США, 13-летний школьник взял под свой контроль школьный автобус, водитель которого потеряла сознание за рулем.

Об этом пишет mirror.co.uk.

На кадрах камер видеонаблюдения видно, как женщина в кепке дует холодным воздухом на лицо, когда ей становится плохо.

Затем она общается по радиотелефону, говоря, что ей нужно остановиться, прежде чем потерять сознание во время вождения в Уоррене.

Заметив, что женщине нужна неотложная медицинская помощь, 13-летний Диллон Ривз, обучающийся в седьмом классе, взял на себя управление автобусом, спасая себя, своих одноклассников и водительницу.

Как только она потеряла сознание, Диллон нажал на тормоза и пытался полностью остановить машину. Среди криков других школьников Диллон просил их вызвать экстренные службы.

Официальные лица заявили, что во время инцидента никто не пострадал, а водитель автобуса доставлен в местную больницу, где она остается под наблюдением.

Полиция и пожарная служба Уоррена отреагировали очень быстро, занялись водительницей, а школьников пересадили в другой автобус, чтобы они отправились домой.

Член городского совета Уоррена Джонатан Лафферти похвалил Диллона в сообщении на Facebook, поблагодарив его за "героические действия".

Диллон Ривз спас жизнь одноклассников / Фото: mirror.co.uk

Родители мальчика также похвалили его в Сети, а местные жители украсили передний двор его дома огромной табличкой с надписью "герой".

Ожидается, что мальчик получит награду от полицейского управления Уоррена.

Напомним, испанец поссорился со своими родителями из-за того, что они запретили ему надеть спортивный костюм для прогулки в соседнее село. Он начал рыть подземный дом и показал, что из этого вышло.

Читайте также: