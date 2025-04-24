Водитель автобуса с 29-летним стажем потерял 3,5 млн гривен пенсии: что он учудил

Водитель автобуса / © Freepik

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В Японии водитель автобуса с 29-летним стажем работы потерял пенсию в размере 12 миллионов иен (84 000 долларов США, 3 526 000 гривен) после того, как его поймали на краже 1000 иен (294 гривны) за проезд в пассажирском автобусе.

Об этом пишет CBS News.

В 2022 году, проверяя записи с видеорегистраторов, сотрудники Муниципального транспортного бюро Киото заметили, как один из водителей автобуса положил в карман купюру в 1000 иен, вместо того, чтобы положить ее в автомат для оплаты проезда, как это предусмотрено стандартной процедурой.

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Когда его спросили об инциденте, мужчина отрицал свою ответственность, но в конце концов был уволен, а его пенсионный фонд, составлявший более 12 миллионов иен, был аннулирован.

После того, как ему было отказано в выплате пенсии, недовольный 58-летний водитель автобуса подал в суд на город Киото, но сначала проиграл судебное сражение. Однако это решение было отменено Апелляционным судом, постановившим, что наказание водителя было чрезмерным.

Ранее в этом месяце Верховный суд Японии возобновил первоначальное решение, утверждая, что его поведение может подорвать доверие общества к системе.

Транспортное бюро Киото приняло решение Верховного суда.

«Каждый из водителей автобусов работает сам по себе и распоряжается общественными деньгами. Мы очень серьезно отнеслись к тому, что в этой сфере нашей работы имели место хищения», — рассказал AFP Шиничи Хираи, сотрудник Бюро общественного транспорта Киото. «Если бы не были приняты строгие меры, мы бы потеряли доверие к нашей организации».

Напомним, мужчина, ставший жертвой угона автомобиля, случайно приобрел собственную машину.