Водитель Google Maps зафиксировал на карте, как сбил мотоциклиста – курьезное видео

Зрители Google Maps были озадачены, когда заметили, как водитель Street View врезался в байкера.

Пользователи не могли поверить своим глазам, когда покадрово прокручивали онлайн-карту, чтобы найти мотоциклиста, сбитого водителем сервиса. Об этом пишет dailystar.co.uk.

Об инциденте юзеры написали на Reddit. Как говорится в сообщении, ДТП произошло в селе в Юпи-Амаде, Сенегал, Африка, в мае в 2022 году. Тогда авто Street View проезжал мимо мечети на трассе N1.

"Мотоциклист совершает разворот перед автомобилем Google Street View и вызывает аварию", — говорится в подписи.

Мужчина на синем байке направлялся на встречной полосе, но внезапно сменил курс и развернулся прямо перед автомобилем. Когда он переместился на другую полосу, видно, как водитель машины врезается в него.

Мужчина ударился о капот и вылетел на обочину.

Зрители остались удивленными и одна из пользовательниц написала: "Итак, мы только что стали свидетелями того, как Google убил человека, и мы даже глазом не моргнули?". "Забавно, как это было документировано в Google Street View", — написал другой пользователь.

Напомним, велосипедисты ошеломили, создав самый большой GPS-рисунок динозавра длинной 1025 км. Команда ехала шесть дней.

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