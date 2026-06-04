Водитель грузовика обнаружил уникальное римское кольцо в возрасте более 1 700 лет

Кладоискатель с помощью металлоискателя обнаружил чрезвычайно редкое золотое римское кольцо / © www.theguardian.com

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В британском графстве Сомерсет водитель грузовика Кевин Минто с помощью металлоискателя обнаружил редкое золотое римское кольцо весом 48 граммов.

Об этом пишет The Guardian.

Само кольцо датируется примерно 297 годом нашей эры. Он отличается нетипично большим размером и искусным исполнением: в золото вставлен драгоценный камень с выгравированным изображением богини Виктории, управляющей колесницей с двумя лошадьми.

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«Трудно описать, что чувствуешь в такой момент. Это будто тебя сбил экспресс. Сначала я подумал, что это монета, потом — что брошь, и только потом понял, что это кольцо. Я был просто ошеломлен», — поделился Минто.

Кольцо вместе с другими находками — 297 монетами — приобрел благотворительный фонд South West Heritage Trust за 105 тысяч долларов.

«Кольцо из Илминстера большое, тяжелое и имеет изысканную золотую оправу и прекрасно выполненную инталию (технику, по которой узор вырезают на поверхности драгоценного камня — ред.). Хотя известны и другие подобные образцы, сочетание всех этих элементов создает впечатляющее кольцо, которое может сравниться только с находками на континенте», — отметила старшая куратор фонда Амаль Хрейшех.

Полученную сумму по закону разделили пополам между землевладельцем и кладоискателем. Свою часть Кевин Минто также разделил с другом-напарником, который помогал на месте раскопок. Мужчина рассказал, что эти деньги позволили ему полностью выплатить ипотеку и сократить рабочий график на грузовике.

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Кольцо было закопано в конце III века, в период политической нестабильности в регионе.

Напомним, около 3000 серебряных монет эпохи викингов нашли на норвежской ферме. Это сокровище стало самым масштабным для страны, а монеты в нем происходят из четырех разных государств.

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