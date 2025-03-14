Водитель на 6 дней застряла в разбитой машине после ДТП: как она выжила (фото)

В США женщина чудом выжила после того, как шесть дней провела в ловушке в разбитой машине после аварии.

Об этом пишет ABC7 News.

Брионна Кассел ехала в гости к подруге в район Уитфилда и ДеМотта, штат Индиана, в прошлую среду, 5 марта, но члены ее семьи обеспокоились, когда она перестала выходить на связь.

Семья начала искать ее с помощью нескольких спасательных команд Северо-Западной Индианы, но только во вторник, 11 марта, рабочий, работавший с оборудованием для Deyoung Drainage, заметил автомобиль на обочине, вне поля зрения проезжавших мимо транспортных средств.

Заметив тревожную картину, рабочий связался со своим руководителем Джереми Вандерволлом, который оказался волонтером-пожарным. Вандерволл прибыл на место происшествия и проверил автомобиль, где они нашли Брионну не только живой, но и в сознании.

Отец водительницы объяснил, что его дочь заснула за рулем и съехала с дороги.

Ее автомобиль съехал в "очень большой и глубокий ров", и она не смогла выйти из салона. С разряженным телефоном Кассел пыталась позвать на помощь, но ее не услышали.

Авто Брионны Кассел

Не имея другого выбора, кроме как попытаться спасти себя, Кассел набрала воду из канавы своим кардиганом, а затем выдавила ее, чтобы напиться.

Ее отец сказал: "Ей было мучительно больно. Она кричала о помощи. Она слышала, как проезжали машины, но они не могли видеть ее с дороги".

Вандерволл вспомнил разговор с Брионной, когда нашел ее: "Я сказал: "Твоя семья ищет тебя. В социальных сетях везде есть сообщения. Не могу поверить, что ты так долго здесь сидишь".

После того, как ее вытащили из машины, Кассел доставили в медцентр, где ей оказали помощь. По словам семьи, женщина получила "тяжелые" травмы ног, ребер и запястья.

"Она делала все возможное, чтобы выжить", – сказала мама Ким Браун. "Я очень рада, что ее нашли живой, и я просто не могу дождаться, чтобы обнять и поцеловать ее".

Напомним, в январе путешественник был найден через две недели после исчезновения в горах. Он выжил благодаря двум батончикам-мюслям.

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