Водитель на год бросил авто в аэропорту: какую шокирующую сумму он должен заплатить за парковку

Автомобиль Volkswagen Golf, оставленный на краткосрочной стоянке берлинского аэропорта на целый год набрал колоссальную сумму в 201 480 евро за парковку.

Об этом сообщает Oddity Central.

Плата за парковку в аэропортах, как известно, высока, и берлинский аэропорт Бранденбург не является исключением. Первые десять минут на краткосрочной стоянке аэропорта бесплатны, после чего парковка стоит 10 евро за 30 минут, 22 евро в час и 502 евро в день, что является внушительной суммой для любого автомобилиста. Впрочем, владелец серого Volkswagen Golf оставил свою машину на стоянке еще в январе в прошлом году.

Неизвестно, когда руководство аэропорта заметило, что автомобиль был брошен на их дорогой стоянке, по крайней мере, несколько месяцев, но одно можно сказать наверняка: никто ничего не делал с этим в течение целого года. Руководство аэропорта, управляющая парковкой APCOA Deutschland GmbH, местная полиция и даже местная районная администрация отрицали любую ответственность по этому делу, обращая внимание на небрежное отношение к правилам долгосрочной парковки.

Volkswagen Golf / Фото: Oddity Central

Автомобиль наконец-то отбуксировали 28 января, и на тот момент он уже накопил долг в размере 201 480 евро за парковку, который, вероятно, никогда не будет взыскан, поскольку полиция до сих пор не установила владельца. Текущие версии свидетельствуют о том, что автомобиль мог быть угнан, а затем покинут в аэропорту, поскольку номерные знаки не совпадают с транспортным средством.

Volkswagen Golf / Фото: Oddity Central

"Можно ли будет взыскать плату за парковку в этом случае, зависит от того, удастся ли идентифицировать должника и есть ли у него необходимые финансовые средства", — сказал представитель APCOA.

Напомним, какие штрафы угрожают нарушителям за парковку на местах для людей с инвалидностью. Останавливаться на местах для лиц с инвалидностью разрешено только при условии, что на авто есть соответствующий опознавательный знак или у водителя (или пассажира) есть подтверждающие документы.

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