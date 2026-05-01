Водитель потеряла сознание во время движения: ученики остановили автобус и избежали аварии (видео)

Водитель школьного автобуса потеряла сознание. Фото: Школьный округ округа Хэнкок

В США пятеро учеников средней школы из округа Хэнкок остановили школьный автобус после того, как водитель потеряла сознание во время движения по четырехполосной дороге. Инцидент произошел 22 апреля в сельской местности вблизи города Килн и попал на камеры наблюдения.

Об этом сообщает New York Post.

На видео видно, как школьники заметили, что водитель Лия Тейлор потеряла контроль над транспортом. По словам очевидцев, женщина внезапно ослабла и опустила голову, после чего автобус начал отклоняться в сторону

Один из шестиклассников, 12-летний Джексон Каснейв, схватил руль, чтобы выровнять движение. Его одноклассник Дарриус Кларк нажал на тормоза, остановив автобус. Парень рассказал, что транспорт начал набирать скорость, и во время торможения его едва не бросило вперед.

Тем временем восьмиклассница Кейли Кларк позвонила в службу спасения, а ее одноклассница Дестини Корнелиус помогла водителю, дав ей лекарства, которые та держала в руке.

Как отмечает Fox News директор школы Мелисса Сосье отметила, что гордится реакцией учеников и не удивлена их собранностью. По ее словам, ситуация могла иметь серьезные последствия, однако дети справились именно так, как нужно было в экстренном случае.

Пятерых школьников — Маккензи Финч, Джексона Каснейва, Дарриуса Кларка, Кейли Кларк и Дестини Корнелиус — отметили во время школьного мероприятия за их действия.

Сама Лия Тейлор поблагодарила детей и отметила, что они фактически спасли жизнь ей и всем, кто находился в салоне автобуса.

