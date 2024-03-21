Водитель службы доставки еды откусила клиенту большой палец: что произошло

Водитель британской службы доставки еды Deliveroo откусила клиенту большой палец после короткого спора о пицце, заказанной через приложение.

Об этом пишет BBC.

35-летняя Дженнифер Роша напала на 36-летнего Стивена Дженкинсона во время того, что должно было быть обычной доставкой пищи на вынос в декабре в 2022 году. Стивен был атакован у своего дома в Олдершоте, Хэмпшире.

Женщина подменяла водителя компании и пользовалась чужой учетной записью, которую судья Коронного суда Винчестера назвал "серьезным правонарушением", которое может привести к тому, что Роша окажется за решеткой.

Стивен, оставшийся с оторванным от косточки большим пальцем, рассказал: "Все, что я помню, я тряс ее шлем, пытаясь снять его. С той силой, с которой она, должно быть, кусала, она просто сняла его". Он добавил, что было такое ощущение, будто он "прошел через бензопилу".

Роша, которой будет вынесен приговор 3 мая, поспорила со Стивеном после того, как прибыла в неправильное место. Стивен забыл свой телефон, и начался спор из-за номера кода доставки, который он должен был сообщить.

Он добавил: "Финансово я разорен. Я безработный. У меня огромная сумма долгов, и я не вижу света в конце тоннеля". Мужчина также отметил, что отношения с его девушкой, матерью его новорожденной дочери, испортились после инцидента: "Мне придется жить с этим до конца жизни. Я хочу использовать эту историю, чтобы помочь другим, чтобы сказать: "Это должно измениться".

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Тем временем Deliveroo опубликовали собственное заявление: "Это был ужасный инцидент. Мы немедленно закрыли аккаунт соответствующего водителя и полностью сотрудничаем с полицией в расследовании".

Напомним, мужчина оказался в коме с 4% шансом на выживание из-за вросшего волоса в паху. Он чудом выжил и недавно снова начал ходить.

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