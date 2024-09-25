Водитель во время аварии "катапультировался" с крыши авто и чудом не получил никаких травм — фото

Он упал на машину.
Водитель чудом остался невредимым после того, как "катапультировался" с крыши автомобиля SUNROOF.
Как пишет Need To Know, он испытывал вездеход во время соревнований.
Автолюбитель спускался с крутого склона, когда машина начала кувыркаться вниз. После этого его выбросило с открытой крыши внедорожника.
Авария произошла 23 сентября в городе Кумминг, Китай.
Сначала он приземлился на сторону автомобиля, продолжавшего лететь вниз с холма.
Затем водитель приземлился на жесткую землю примерно в 10 метрах от него. Но удивительно, по словам одного из комментаторов, он избежал травм.
Водителя доставили в больницу и проверили состояние его здоровья. После этого участок был закрыт.
Напомним, турист сорвался со скалы и случайно снял все на камеру. В этой драматической ситуации мужчина отделался легкими травмами.
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