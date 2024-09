Водитель во время аварии "катапультировался" с крыши авто и чудом не получил никаких травм — фото

Водитель чудом остался невредимым после того, как "катапультировался" с крыши автомобиля SUNROOF.

Как пишет Need To Know, он испытывал вездеход во время соревнований.

Автолюбитель спускался с крутого склона, когда машина начала кувыркаться вниз. После этого его выбросило с открытой крыши внедорожника.

Водитель остался невредимым после аварии / Фото: скриншот с видео

Авария произошла 23 сентября в городе Кумминг, Китай.

Сначала он приземлился на сторону автомобиля, продолжавшего лететь вниз с холма.

Водитель остался невредимым после аварии / Фото: скриншот с видео

Затем водитель приземлился на жесткую землю примерно в 10 метрах от него. Но удивительно, по словам одного из комментаторов, он избежал травм.

Водитель остался невредимым после аварии / Фото: скриншот с видео

Водителя доставили в больницу и проверили состояние его здоровья. После этого участок был закрыт.

Напомним, турист сорвался со скалы и случайно снял все на камеру. В этой драматической ситуации мужчина отделался легкими травмами.

Читайте также: