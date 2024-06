Водитель выпрыгнул из машины за мгновение до того, как она упала с горы – видео

В индийском штате Джамму и Кашмир водитель чудом спасся от смерти, выпрыгнув из машины за несколько секунд до того, как она свалилась с горного склона.

Появившееся в Сети видео начинается с того, что Tata Punch качается над пропастью, а трое мужчин пытаются остановить падение авто. Но машина продолжает опасно наклоняться, и они понимают, что бессильны его остановить.

После того как один из мужчин призвал водителя выходить из машины, они отбегают с дороги, а авто начинает катиться назад. Набирая скорость, водитель поспешно выходит через открытую переднюю дверь.

Приземлившись на усыпанную камнями местность, он несколько раз перекидывается, а тем временем его машина переворачивается на 360 градусов, падая через стремительный край.

Авто продолжало перекидываться, падая по склону горы и сбивая деревья на своем пути. К счастью, водителю удалось вовремя остановиться. Он остается лежать лицом вниз на обрыве, избегая той же участи, что и его несчастный автомобиль.

Неизвестно, как автомобиль оказался там, но местные СМИ сообщают, что водитель, возможно, не справился с управлением на крутой горной дороге.

