Водитель запихнул в "Жигули" двух коров и катался по городу — видео

В городе Семей, Казахстан, две коровы были замечены на заднем сиденье автомобиля, ехавшего по автомагистрали.

Об этом сообщает Need To Know.

Водителя "Жигулей" остановили полицейские, увидев его необычный груз. Головы животных выглядывали из заднего окна.

В результате, 35-летний мужчина был оштрафован за "несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов".

Местные были ошеломлены увиденным, впрочем, предположили, что, вероятно, мужчина как раз купил коров и вез их домой.

