Водителей пугает жуткий призрак автостопщика – его зафиксировали на видео

В США призрак жуткого автостопщика попал на фрагмент записи видеорегистратора водителя Уильяма Черча, который ехал по государственному шоссе 87, также известному, как шоссе Beeline, в Аризоне. Мужчина заметил странную, полупрозрачную фигуру, идущую по обочине дороги.

Об этом пишет издание Ladbible.

Мужчина ехал по шоссе около 2:30 и не сумел точно разглядеть фигуру, поэтому он просмотрел запись видеорегистратора, который четко зафиксировал, что на обочине действительно что-то было. Однако, по словам водителя, вокруг не было других машин, поэтому откуда ночью посреди дороги мог быть человек – неясно.

Возможно, это была иллюзия из-за света фар автомобиля Уильяма, однако многие люди говорят, что эта часть дороги всегда была особенно опасной и "невероятно жуткой, особенно ночью".

Напомним, стюардесса рассказала, что поступают с пассажирами, если они умирают на борту.

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