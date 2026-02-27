Водители в шоке: все время игнорировали символ на панели, а он может спасти авто

Что означает символ бензоколонки на приборной панели / © pexels.com

Реклама

Некоторые уверены, что он сигнализирует о низком уровне горючего, другие же утверждают, что этот символ лишь показывает, с какой стороны расположена крышка бензобака.

Началось все с сообщения пользователя с ником jooosh8696 на популярном форуме Reddit, обратившем внимание на этот индикатор:

Подруга говорит, что нужно заправляться, когда появляется этот символ. Я думал, он просто показывает, с какой стороны расположена крышка бензобака».

Реклама

Этот невинный спор перерос в оживленную дискуссию: одни водители настаивали, что значок на приборной панели напоминает о необходимости заправки, другие — что он лишь указывает сторону бензобака. Один из участников объяснил:

«С технической точки зрения, вы оба правы. Если уровень горючего низкий — лучше заправиться, а стрелка на значке действительно указывает сторону крышки бензобака».

Специалисты советуют не доводить бак до минимума. Если горючего остается меньше четверти, лучше заправиться во избежание повреждения топливного насоса.

Эксперты из Scrap Car Comparison и Insurance Edge отмечают, что у большинства современных автомобилей рядом со значком бензоколонки есть маленькая стрелка, которая показывает, с какой стороны авто расположена крышка топливного бака. В старых моделях этого индикатора не может быть, но иногда помогает ориентация ручки на значке насоса.

Реклама

Важно помнить: не все символы приборной панели универсальны. Дизайн значков может варьироваться в зависимости от модели авто, а некоторые автомобили вообще не имеют визуальных подсказок.

Почему это важно

Забыть, с какой стороны расположена крышка бензобака, особенно в новой или арендованной машине, — дело обычное. Но знание этой маленькой детали поможет избежать неприятностей на заправке и сделает управление автомобилем более комфортным и безопасным.