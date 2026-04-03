Водителя оштрафовали на 120 000 евро за превышение скорости на 29 км/ч

В Финляндии бизнесмена оштрафовали на шокирующую сумму – 120 тысяч евро (около 138 600 долларов) – после того, как он превысил скорость всего на 29 км в час.

Как пишет Nya Åland, нарушение произошло, когда автомобиль двигался со скоростью 59 км/ч в зоне, где разрешено только 30 км/ч.

79-летний Андерс Виклоф – один из самых известных предпринимателей Финляндии. Он является основателем компании Wiklöf Holding AB, годовой оборот которой превышает 350 миллионов евро, а также входит в число самых богатых людей страны. В то же время бизнесмен не впервые оказывается в центре внимания из-за нарушения правил дорожного движения.

Инцидент произошел на Аландских островах в Балтийском море, где Виклоф управлял своим спортивным автомобилем. Его зафиксировали при скорости 59 км/ч в зоне с ограничением 30 км/ч. В Финляндии превышение более чем на 20 км/ч классифицируется как серьезное правонарушение, а сумма штрафа зависит от доходов водителя.

В результате сумма взыскания для Виклофа составила 120 тысяч евро. Несмотря на возможность оспорить штраф в суде, бизнесмен решил этого не делать. Более того, он заявил, что считает себя даже счастливым, ведь мог потерять водительские права: в Финляндии их могут изъять за превышение скорости более чем на 30 км/ч.

«Если я допустил ошибку, то допустил, я это признаю, и больше нечего сказать», — прокомментировал Виклоф в комментарии финской газете.

Интересно, что это далеко не первый подобный случай в его жизни. В 2023 году бизнесмен уже попадал в заголовки из-за значительного штрафа за превышение скорости. По его словам, за последние 13 лет он потратил на такие нарушения около 400 тысяч евро (около 460 тысяч долларов).

Впрочем, даже эти суммы выглядят скромно на фоне мирового рекорда. В 2010 году водитель из Швеции был оштрафован примерно на миллион долларов после того, как он разогнался до 290 км/ч в зоне с ограничением 120 км/ч в Швейцарии. Как и в случае с Виклофом размер штрафа определялся с учетом доходов и общего капитала нарушителя.

