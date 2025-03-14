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Водителя оштрафовали на ошеломляющие 4,5 млн гривен за опасную дистанцию

Водителя оштрафовали на ошеломляющие 4,5 млн гривен за опасную дистанцию

Автомобильная дорога

Автомобиль мужчины стоит вдвое дешевле.

В Швейцарии, известной своими строгими правилами дорожного движения, адвоката оштрафовали на рекордную сумму – более $100 000 – за то, что он ехал слишком близко к другой машине на автомагистрали. Это вдвое больше стоимости его BMW 540d, которым он управлял в момент нарушения.

Об этом пишет Oddity Central.

В 2023 году 58-летний адвокат из кантона Аргау нарушил правила на автобане между Цюрихом и Лозанной. Камеры зафиксировали, что он двигался на скорости до 120 км/ч, сохраняя дистанцию всего в 8-12 метра от автомобиля впереди. Это длилось не менее 2,5 км.

Водитель пытался доказать в суде, что швейцарское законодательство не содержит четких норм по безопасной дистанции. Однако полиция предоставила фотодоказательства, убедившие суд, что адвокат "прилип" к другому авто, создавая опасную ситуацию на дороге.

Как штрафы в Швейцарии зависят от дохода

Швейцария – одна из немногих стран, где штрафы рассчитывают в зависимости от дохода нарушителя. Это делается для того, чтобы финансовое наказание было ощутимым как для малоимущих, так и для богатых.

В случае адвоката суд установил штраф в размере 50 дневных ставок. Поскольку его годовой доход составляет 1,6 млн швейцарских франков ($1,8 млн), дневная ставка составила $2328. Таким образом, общая сумма штрафа составила $109 500 (4,5 млн гривен).

Кроме того, нарушитель обязан возместить еще $14 500 судебных издержек.

Шанс на помилование

Несмотря на суровый приговор, суд дал адвокату шанс избежать штрафа. Его исполнение отсрочили на два года. Если в течение этого времени он не нарушит правила дорожного движения, штраф будет отменен.

Этот случай еще раз подчеркивает принцип швейцарской системы: независимо от статуса и дохода, нарушители должны нести ответственность. Для адвоката, чей штраф превышает стоимость его автомобиля, это стало дорогим напоминанием о важности соблюдения дистанции на дороге.

Напомним, водитель на 6 дней застряла в разбитой машине после ДТП. Женщину спасли кусок одежды и канава с водой рядом.

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