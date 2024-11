Водопад нечистот залил торговый центр после прорыва туалета – видео

В Бангкоке, Таиланд, водопад нечистот хлынул в торговый центр Central Ladprao после того, как в туалете прорвало трубу.

Об этом пишет Need To Know.

Грязная вода била из трубы у входной и выходной двери заведения. Она разбрызгалась по всему полу, образовав гигантскую желтую лужу. Причиной тому стал неисправный туалет.

На видео видно, как лужа расширяется, поскольку жидкость продолжает падать без признаков замедления. Сточные воды оставили крайне неприятный запах по всей территории, а также повредили одежду.

Инцидент произошел 24 ноября. Сообщений о том, что кто-то непосредственно пострадал в результате утечки канализационных стоков, не поступало.

Неизвестно, пострадали ли другие магазины в торговом центре.

