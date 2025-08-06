Военная омбудсменка призвала забрать ТЦК с улиц: что тогда будет с мобилизацией

Военных ТЦК нужно забрать с улиц: громкое заявление военной омбудсменки / © ТСН.ua

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Уполномоченная по защите прав военнослужащих Ольга Решетилова удивила заявлением о мобилизации: она призвала забрать работников ТЦК с улиц.

Об этом передает «Громадське радіо».

«Прежде всего — и это было мое требование, когда я пришла на должность — нам нужно забрать военнослужащих ТЦК и СП с улиц», — говорит военная омбудсменка.

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По ее мнению, работники ТЦУ не должны общаться с военнообязанными, потому что не научены это делать.

«В свое время мы учили Национальную полицию, когда превращали ее из милиции, как общаться с людьми. Так же нужно было бы, будь у нас время, научить военнослужащих ТЦК и СП. Но у нас этого времени нет. Нет времени отбирать их или оценивать их психологическое состояние, поскольку очень многие из них возвращаются с „нуля“, с ранениями, и ясно, что они не могут себя контролировать, когда испытывают агрессию в свою сторону. Поэтому очень важно забрать сотрудников ТЦК и СП с улиц», — подчеркнула военная омбудсманка.

Кто же тогда будет заниматься мобилизацией

Решетилова считает, что уведомлением и доставкой военнообязанных в ТЦК должна заниматься полиция.

Омбудсменко признает, что есть множество обращений о том, что мужчины просто исчезают с улиц.

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«Вот их задержали, доставили в ТЦК, отбирают телефоны и они не могут, даже не имеют возможности сообщить родным, где они находятся. Это проблема. И мы говорили о праве на звонок в обязательном порядке. Информирование семьи», — отметила уполномоченная.

По ее словам, во время мобилизации полиция должна составлять протоколы о задержании или доставке в ТЦК.

«Поскольку доставка — это тоже в определенной степени ограничение свободы. Человек ведь не добровольно туда едет. […] И для того чтобы нам это контролировать, нужно, чтобы полиция составляла протоколы о доставке», — объясняет омбудсменко.

«Больше человечное» ТЦК

По ее мнению, отношение к военнообязанным в ТЦК должно быть «более человечным».

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«Я понимаю, что нет времени. Я понимаю, что туда часто попадают очень агрессивные военнообязанные и часто создает напряженную ситуацию. И тем не менее, нужно об этом думать», — подчеркнула военная омбудсманка.

Она предлагает допустить к работе в гражданских военкоматах. Это могут быть, например, юристы или волонтеры, которые будут решать проблемы, остающиеся в гражданской жизни военнообязанного после его мобилизации.

«Например, машина ли на улице, или собака, закрытая в квартире, или ребенок в садике и нужно кого-то сообщить, чтобы его забрали. Бывают и такие ситуации», — сказала Ольга Решетилова.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что ТЦК не вправе задерживать или применять силу к гражданским.