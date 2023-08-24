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Военный кондиционер: воины ВСУ насмешили видео, как спасаются от жары с помощью дрона

Военный кондиционер: воины ВСУ насмешили видео, как спасаются от жары с помощью дрона

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
1618
Время на прочтение
1 мин
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Военный кондиционер: воины ВСУ насмешили видео, как спасаются от жары с помощью дрона

Бойцы показали, как спасаются от жары с помощью дрона / Фото: скриншот с видео

Украинские защитники еще те изобретатели.

Бойцы ВСУ показали, как спасаются от жары с помощью дрона.

В TikTok пользователь под ником _dronatello_666 запостил видео, где вместе с собратьями охлаждался благодаря квадрокоптеру.

Военнослужащие подняли его под потолок и наслаждались прохладой от пропеллеров.

@_dronatello_666 Когда на улице +35 #украинскийтекток #ссу #жара #mavic3 #drone @_ssergo ♬ Chill Vibes — Tollan Kim

"Военный кондиционер. Когда на улице +35", — отметил защитник в сообщении.

Пользователи оценили и чувство юмора украинских воинов, и их изобретательность:

  • Вы, мальчики, супер изобретатели!
  • Обожаю наши ВСУ
  • На одном квадратном метре столько силы!
  • Ребята, вы супер

Напомним, недавно украинский военный насмешил пародией на рекламу роскошного автомобиля. Он сравнил украинский КрАЗ с немецким Bentley.

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Дата публикации
Просмотры
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