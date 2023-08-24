Военный кондиционер: воины ВСУ насмешили видео, как спасаются от жары с помощью дрона

Украинские защитники еще те изобретатели.

Бойцы ВСУ показали, как спасаются от жары с помощью дрона.

В TikTok пользователь под ником _dronatello_666 запостил видео, где вместе с собратьями охлаждался благодаря квадрокоптеру.

Военнослужащие подняли его под потолок и наслаждались прохладой от пропеллеров.

"Военный кондиционер. Когда на улице +35", — отметил защитник в сообщении.

Пользователи оценили и чувство юмора украинских воинов, и их изобретательность:

Вы, мальчики, супер изобретатели!

Обожаю наши ВСУ

На одном квадратном метре столько силы!

Ребята, вы супер

Напомним, недавно украинский военный насмешил пародией на рекламу роскошного автомобиля. Он сравнил украинский КрАЗ с немецким Bentley.

Читайте также: