Военный кондиционер: воины ВСУ насмешили видео, как спасаются от жары с помощью дрона

Украинские защитники еще те изобретатели.
Бойцы ВСУ показали, как спасаются от жары с помощью дрона.
В TikTok пользователь под ником _dronatello_666 запостил видео, где вместе с собратьями охлаждался благодаря квадрокоптеру.
Военнослужащие подняли его под потолок и наслаждались прохладой от пропеллеров.
@_dronatello_666 Когда на улице +35 #украинскийтекток #ссу #жара #mavic3 #drone @_ssergo ♬ Chill Vibes — Tollan Kim
"Военный кондиционер. Когда на улице +35", — отметил защитник в сообщении.
Пользователи оценили и чувство юмора украинских воинов, и их изобретательность:
- Вы, мальчики, супер изобретатели!
- Обожаю наши ВСУ
- На одном квадратном метре столько силы!
- Ребята, вы супер
Напомним, недавно украинский военный насмешил пародией на рекламу роскошного автомобиля. Он сравнил украинский КрАЗ с немецким Bentley.
Читайте также: