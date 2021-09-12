Вокруг горячий песок, скалы и кактусы: среди калифорнийской пустыне продают дом за $1,75 млн (фото)

Удаленный дом расположен в пустыне Мохаве в Джошуа-Три, Калифорния.

Удаленный минималистичный дом посреди пустыни в Джошуа-Три, штат Калифорния, США, выставлен на продажу за 1,75 миллиона долларов. Ремонт в доме еще продолжается, но его планируют завершить в начале 2022 года.

Об этом пишет Metro.

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Дом, который построили из бетона, расположенный на пяти акрах (более 2 га) безлюдной земли, окруженной валунами, в пустыне Мохаве. Как отмечается, к ближайшему городу Палм-Спрингс нужно ехать час, а поэтому дом идеально подойдет для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты. Из соседей разве змеи, насекомые и ящерицы.

Идея расположения заключается в том, чтобы здание выглядело так, как будто его только что "кинули" между камнями — хотя на самом деле сделано много работы, чтобы расчистить завалы и освободить место для строительства.

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Сейчас помещение имеет 1647 квадратных футов жилой площади, в нем две спальни и столько же ванных комнат.

Планируется еще сделать библиотеку и уголок для чтения. И, конечно, есть намерения построить бассейн, поэтому место также станет прекрасным местом для праздников.

Ожидается, что он будет готов в начале 2022 года, но его уже могут приобрести все заинтересованные покупатели, стремящиеся к современной, минималистичной жизни.

Как сообщалось, в Италии в регионе Калабрия людям предлагают до 33 тысяч долларов в течение трех лет за переезд в маленькие села и открытие там своего бизнеса. Таким образом власти надеются вернуть в тех районах население, которое в последние годы значительно сократилось. Переехать можно в села, расположенные у моря или на горных склонах. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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